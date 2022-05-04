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الرشق يدين قطع الاحتلال أسلاك السماعات الخارجية للأقصى

04 مايو 2022 . الساعة 02:08 بتوقيت القدس
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أدان عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق قطع الاحتلال أسلاك السماعات الخارجية للمسجد الأقصى، ومنع رفع وتغييب أذان صلاة العشاء، بحجة الاحتفال بـ"الذكرى العبرية لتأسيس كيانهم المزعوم".

وقال الرشق، في تصريح صحفي الليلة، إن ‏"هذا يمثل استفزازاً مرفوضاً لشعبنا ولأمتنا، واستمراراً لمحاولات الاحتلال تكريس سيادته على الأقصى، ووصايته على الشعائر الإسلامية".

وكانت قوات الاحتلال قد منعت، مساء الثلاثاء، رفع أذان العشاء من مآذن المسجد الأقصى المبارك، بحجة عدم التشويش على المسؤولين الإسرائيليين الذين يشاركون في احتفال تهويدي في ساحة البراق.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #رباط الأقصى

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