"الأحرار" منع الأذان في الأقصى مؤشر خطير

أكدت حركة الأحرار أن منع الاحتلال رفع الأذان في الأقصى هو استمرار للعدوان ومؤشر خطير يفرض تفجير ثورة شعبية فلسطينية عربية إسلامية للدفاع عنه ونصرته بشتى الأشكال.

ودعا الناطق باسم الحركة ياسر خلف في تصريح صحفي لرفع الجهوزية واليقظة التامة من قبل أبناء شعبنا والمرابطين المغاوير للتصدي لعدوان الاحتلال وإجراءاته تجاه المسجد الأقصى، محذراً من نتائج هذا الإجرام المتواصل.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن قوات الاحتلال، منعت أداء صلاة العشاء في المسجد الأقصى، مساء الثلاثاء، وذلك من خلال قطع السماعات الخارجية للمسجد، بدعوى تزامن ذلك مع كلمة لرئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت في حائط البراق.



المصدر / فلسطين أون لاين