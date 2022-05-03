الاحتلال يقرر السماح للمستوطنين باقتحام "الأقصى" الخميس القادم

قرر الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء الثلاثاء، استئناف السماح للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، نهاية الأسبوع الجاري.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن "شرطة الاحتلال قررت السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بدءاً من يوم الخميس المقبل" والذي يوافق ذكرى احتلال فلسطين.

وكانت جماعات صهيونية متطرفة، قد دعت في وقت سابق، إلى اقتحام المسجد الأقصى، الخميس، بالتزامن مع ذكرى ما يسمى "عيد الاستقلال".

يذكر أن شرطة الاحتلال قد أوقفت عقب تهديدات المقاومة الفلسطينية في غزة، اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

المصدر / فلسطين أون لاين