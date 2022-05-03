فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: جرائم الاحتلال لن تثني الصحفيين عن الانتصار لعدالة القضية الفلسطينية

توضيح صادر عن وزارة الاقتصاد بغزة بخصوص سعر ربطة الخبز

الصحّة بغزة: وفاة طفل بـ"التهاب الكبد" المستجد

حمادة: المساس بالمسجد الأقصى لعبٌ بصواعق التفجير

تبني القسام لعملية "أرئيل" يبدد وهم "الهدوء الخادع"

بوتين يوقع مرسوما حاسما بشأن دول الغرب

بنكهة إنستغرام.. واتساب يجهز لـ"تغيير ثوري"

ارتفاع كبير في أشهر أكلة شعبية في مصر

كتلة الصحفي تدعو للتدخل من أجل وقف انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين

منتدى الإعلاميين يدعو لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين

إعلان تيك توك داخلي

حماس: جرائم الاحتلال لن تثني الصحفيين عن الانتصار لعدالة القضية الفلسطينية

03 مايو 2022 . الساعة 18:38 بتوقيت القدس
...

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في اليوم العالمي لحرية الصَّحافة، أن "فرسان الحقيقة لن تثنيهم جرائم الاحتلال عن الانتصار لعدالة القضية الفلسطينية".

وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنَّ "نقل الرواية الحقيقية لمعاناة شعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال في مختلف وسائل الإعلام لهي مهمة إنسانية مقدّسة كفلتها المواثيق والاتفاقات الدولية".

وشددت على رفضها بشدّة انتهاكات الاحتلال لحرية الصحافة، عبر سياسة تكميم الأفواه، والاعتداء على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية. 

أضاف البيان أنَّ "استمرار جرائم الاحتلال ضدّ الإعلام الفلسطيني، أفراداً ومؤسسات، وسياسته في إرهابهم ومنعهم من تأدية مهامهم في نقل حقيقة الواقع في فلسطين، تكشف مدى رعب هذا الاحتلال وخوفه من تأثير هذا الإعلام بأشكاله كافة في الرَّأي العام العربي والإسلامي والعالمي".

وأكدت الحركة أن يخشى من "دور الاعلام في فضح آلة حربه الإجرامية، وفي الوقت ذاته، تثبت فشل الاحتلال الذريع في منع أو حجب وصول الرّواية الفلسطينية وتثبيتها، عربياً وإسلامياً ودولياً".

وتابع البيان "نترحّم على أرواح شهداء الكلمة والصورة، من أبطال فلسطين من الصحفيين والإعلاميين، الذين قدّموا أرواحهم في سبيل نقل الصورة الحقيقية لمعاناة شعبنا تحت الاحتلال، ونتمنى الشفاء العاجل لفرسان الإعلام الذين واجهوا الاحتلال بصدورهم".

وأعربت الحركة عن تقديرها وشكرها لكل العاملين في المؤسسات الإعلامية في فلسطين وفي عالمنا العربي والإسلامي وفي العالم، الذين ينقلون حقيقة الواقع في فلسطين بكل موضوعية، وإيصال السردية الفلسطينية بكل تفاصيلها، وفضح جرائم الاحتلال بحق أرضنا وشعبنا وأسرانا ومقدساتنا

ودعت الحركة في بيانها إلى مواصلة رسالتهم الإعلامية دفاعا عن عدالة قضيتنا، وانتصارا لحقوق شعبنا الفلسطيني في التحرير والعودة وحقه في تقرير مصيره.

إعلان فيسبوك داخلي
#قضية فلسطين #صحافة #حرية الصحفيين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة