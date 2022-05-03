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حمادة: المساس بالمسجد الأقصى لعبٌ بصواعق التفجير

03 مايو 2022 . الساعة 15:52 بتوقيت القدس
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الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة

أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة على أن تبني القسام بشكل رسمي لعملية سلفيت يعتبر تحدياً كبيراً للاحتلال، مشدداً على أن المساس بالمسجد الأقصى هو لعبٌ بصواعق التفجير.

وأضاف حمادة في حديث صحفي معقباً حول تبني كتائب القسام لعملية سلفيت: "هناك دلالات كبيرة لبيان كتائب القسام، فإن إعلان القسام رسميًا وتبنيه عملية سلفيت البطولية فهذا يعد تحدياً كبيراً للاحتلال".

وتابع: "إعلان كتائب القسام عن عملية سلفيت بشكلٍ مباشر يؤكد مرة أخرى أن الاحتلال يعبث بصواعق وأن المساس بالمسجد الأقصى هو لعب بصواعق التفجير".

وشدد: "لقد قالتها حركة حماس سابقاً بأن الاحتلال يعبث بصواعق التفجير وأكدت مراراً أن المسجد الأقصى خط أحمر".

واعتبر حمادة بأن كتائب القسام تريد أن تقول عبر بيانها بأنه في الأيام المقبلة سيجد الاحتلال الرد من حيث لا يحتسب، وذلك في حال قام الاحتلال بالعدوان على المسجد الأقصى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #عملية سلفيت #محمد حمادة

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