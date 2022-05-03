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هدم سلاسل حجرية بقرية دوما

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من نابلس وثلاثة شبان من اليامون

03 مايو 2022 . الساعة 10:19 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، أسيرا محررا من مخيم العين غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال، اقتحمت مخيم العين، واعتقلت الجريح والأسير المحرر عبد الرحمن صالح (26 عاما)، وذلك بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

وفي سياق متصل، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من بلدة اليامون غرب جنين، بينهم أسير محرر، إلى جانب اقتحام قرى وبلدات في المحافظة.

واعتقلت قوات الاحتلال رائد صلاح أبو حسن والأسير المحرر ماهر جميل خمايسة ومنير أحمد خمايسة، عقب مداهمة منازلهم في بلدة اليامون، إضافة إلى اقتحام ومداهمة منزل يعود لعائلة الجعبري.

ومساء الاثنين، هدمت جرافات الاحتلال سلاسل حجرية في قرية دوما جنوب نابلس، إلى جانب اقتلاع أسلاك شائكة وأكثر من 100 شجرة زيتون من أراضي القرية.

وأخطرت قوات الاحتلال بهدم "عين دوما" جنوب القرية، وذلك في أول أيام عيد الفطر.

وينفذ الاحتلال اعتداءات شبه يومية بحق أهالي الضفة الغربية وممتلكاتهم، ولا يستثني من جرائمه النساء والأطفال والشيوخ.

المصدر / فلسطين أون لاين
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