عز الدين: تبني القسام لعملية "أرئيل" دليل على استمرار العمل الفدائي بالضفة

قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المحتلة طارق عز الدين، مساء أمس الإثنين إن تبني كتائب القسام لعملية "أرئيل" في سلفيت هو دليل على أن العمل الفدائي في الضفة مستمر على قدمٍ وساق.

وأكد عز الدين في تصريح صحفي، أن تبني كتائب القسام لعملية "أرئيل" قرب محافظة سلفيت هو إعلان بأن المقاومة الفلسطينية تدعم العمل المقاوم في الضفة وأنها خلفها.

وشدد على أن هذه العملية هي نموذج نفخر به، وندعو لتكتيك هذا العمل المبارك وإلى رص الصفوف ودعم المقاومة.

واوضح عز الدين:" أن حركة الجهاد الإسلامي تبارك العملية البطولية في سلفيت والتي نفذها عناصر كتائب القسام المباركون رغم الأوضاع الأمنية المعقدة".

وفي وقت سابق أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء أمس الاثنين، في بيان عسكري، عن مسؤوليتها الكاملة عن عملية مستوطنة "أرئيل" البطولية في سلفيت التي نفذت ليل الجمعة الماضية، وأدت إلى مقتل حارس مستوطنة.

ووفق بيان القسام، فإن هذه العملية "تأتي ضمن سلسلة من عمليات الرد على تدنيس المسجد الأقصى والعدوان عليه ولن تكون الأخيرة بعون الله".

المصدر / فلسطين أون لاين