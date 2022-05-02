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حماس: تبني القسام لعملية سلفيت يدشن لمرحلة جديدة في الضفة

02 مايو 2022 . الساعة 22:50 بتوقيت القدس
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قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد اللطيف القانوع إن إعلان كتائب القسام تبني عملية سلفيت البطولية يعد بمثابة تدشين لمرحلة جديدة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة".

وأضاف القانوع في حديث لإذاعة صوت الأقصى، مساء اليوم، أن كتائب القسام بالإعلان عن تنفيذ عملية سلفيت هو تأكيد من جديد على جاهزيتها لحماية المسجد الأقصى وإفشال كل محاولات تقسيمه.

وتابع القانوع "كرة اللهب وبنادق القسام ستحرق الاحتلال الصهيوني من كل الساحات في حال ارتكب أي حماقة ضد المسجد الأقصى أو أي عدوان على شعبنا".

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#حماس #الضفة الغربية المحتلة

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