"فيفا" عقوبات على منتخبات إفريقية ويصدم مصر

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سلسلة من العقوبات على عدة منتخبات إفريقية، بعد مباريات الجولة الفاصلة من ملحق التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وفرض "الفيفا" عقوبة مالية على الاتحاد السنغالي بقيمة مائة وثمانين ألف دولار، مع فرض عقوبة بخوض مباراة خلف أبواب مغلقة، بعد الأحداث التي صاحبت مباراة المنتخب أمام نظيره المصري في شهر مارس الماضي.

كما تم فرض غرامة مالية على الاتحاد الجزائري على خلفية أحداث مباراة "محاربي الصحراء" أمام الكاميرون التي أقيمت في البليدة، وهي المواجهة التي طالب الاتحاد الجزائري لكرة القدم بإعادتها، بعد تأهل الكاميرون إلى المونديال، معترضًا على التحكيم.

وأعلن "الفيفا" عدم إعادة مواجهة مصر والسنغال في إياب الدور النهائي للتصفيات المؤهلة للمونديال، وأشار إلى أنه تقرر تغريم الاتحاد المصري 6 آلاف فرانك سويسري؛ بسبب سوء سلوك 6 أفراد من عناصر المنتخب.

وكان الاتحاد المصري تقدم بشكوى لإعادة مباراة مصر والسنغال، قبل أن يصرح جمال علام رئيس الاتحاد، قبل أيام، بأنه طلب التأهل مباشرة للمونديال.

وصعد منتخب السنغال بفضل تفوقه بركلات الترجيح، بعد تبادل الفريقين الفوز بهدف نظيف في المباراتين.

في سياق متصل، رفضت لجنة الانضباط في "الفيفا" إعادة مباراة الجزائر والكاميرون وفقًا لشكوى "محاربي الصحراء".

وكان الاتحاد الجزائري تقدم بشكوى رسمية إلى "الفيفا" من أجل إعادة مباراة الكاميرون بسبب الأخطاء التحكيمية الكبيرة التي شهدتها المواجهة من وجهة نظره.

يذكر أن المنتخب الكاميروني تأهل لكأس العالم على حساب نظيره الجزائري بعد أن خطف بطاقة المشاركة في المونديال بتسجيله لهدف الفوز القاتل (2-1) في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني من مباراة الإياب التي أقيمت في الجزائر.

المصدر / وكالات