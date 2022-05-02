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"عباس" يتغيب عن أداء صلاة العيد

02 مايو 2022 . الساعة 18:31 بتوقيت القدس
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تغيب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم الاثنين، عن أداء صلاة عيد الفطر السعيد، فيما حضر نيابة عنه رئيس حكومة رام الله محمد اشتية، الذي وضع إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وقال اشتية عقب أداء صلاة العيد في المقاطعة بمدينة رام الله إن هذه المناسبة تمر على شعبنا وهو يواجه الاحتلال الإسرائيلي البغيض بكل إجراءاته.

وكان عباس خضع العام الماضي وعام 2019 إلى فحوص طبية في مستشفى "برلين تشارتيه" الألماني الذي يُعد من أكبر المستشفيات الجامعية في أوروبا، كما أُدخل عباس مرات عدة إلى المستشفى الألماني لتلقي العلاج، وأجرى فحص القسطرة على شرايين قلبه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#رئيس السلطة #محمد اشتية #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

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