حكومة الاحتلال تستدعي السفير الروسي احتجاجًا على تصريحات "لافروف"

استدعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين سفير موسكو لدى "تل أبيب" للاحتجاج على تصريحات وصفتها بالخطيرة لوزير الخارجية الروسي "لافروف"، حيث شبّه خلالها الرئيس الأوكراني "زيلينسكي"، بأنه "هتلر".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن تصريحات "لافروف" التي أدلى بها استدعت عقد جلسة توضيحية في (إسرائيل).

وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي "يائير لبيد"، عن استياءه الشديد إزاء تصريحات نظيره الروسي واعتبرها "فاضحة ولا تغتفر وتنم عن خطأ تاريخي فظيع".

وكان وزير الخرجية الروسي "لافروف" في تصريحات تلفزيونية، أمس، الأحد، قال لافروف: "حقيقة أن زيلينسكي يهودي فإن ذلك لا يعني غياب العناصر النازية في بلاده، أعتقد أن أدولف هتلر كان أيضًا دمه يهوديًا".

وأوضح "لافروف" أن "زيلينسكي" يغير مواقفه باستمرار، خاصًة تعطيل المفاوضات.

المصدر / فلسطين أون لاين