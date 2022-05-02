الاحتلال: تشبيه لافروف الرئيس الأوكراني بهتلر تفوهات كاذبة ومعادية

ردت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشدة، على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والتي شبّه فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"الزعيم النازي أدولف هتلر".

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ونقلت إذاعة البث العبري /كان/ اليوم الاثنين، عن وزير الاتصالات الإسرائيلي يوعاز هندل، قوله إن حديث لافروف "ينطوي على الهذيان"، مؤكداً أنه "يحاول تبرير الفظائع التي ترتكبها روسيا في أوكرانيا".

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ورأى يائير غولان، نائب وزير الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربفاي، أن "الحديث يدور عن تفوهات كاذبة ومعادية للسامية"، مشدداً على "ضرورة وقف استخدام المقارنات السيئة للنازيين وهتلر والهولوكوست" وفق تعبيره.

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وقال لافروف في مقابلة مع قناة تلفزيونية إيطالية، الأحد، إن "حقيقة أن زيلينسكي يهودي لا تعني غياب العناصر النازية في بلاده.. أعتقد أن أدولف هتلر كان أيضاً دمه يهودياً".

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يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد صرّح في بداية الحرب مع أوكرانيا، أن موسكو تحارب "نازيين جدداً".

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ومنذ 24 شباط/فبراير الماضي؛ تتواصل عملية عسكرية روسية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية على موسكو.

المصدر / فلسطين أون لاين