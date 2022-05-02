في أول أيام العيد.. إصابة مواطنين برصاص الاحتلال بالضفة

أصيب عدد من المواطنين بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم الاثنين أول أيام عيد الفطر السعيد.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة نعلين غرب رام الله بالتزامن مع صلاة العيد حيث اندلعت مواجهات مع المواطنين.

وذكرت أن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال المواجهات التي تركزت في المنطقة الشرقية من نعلين، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وفي الخليل اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مفرق المدارس فجر اليوم.

وأطلق جنود الاحتلال وابلاً من قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين مما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وألقى الشبان الحجارة على جيبات الاحتلال أثناء انسحابها من منطقة مفرق المدارس.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن محمد زغير وصلاح زغير وحطمت محتوياته.

وكانت قوات خاصة تابعة للاحتلال قد اختطفت ابن الشهيد مصباح أبو صبيح في القدس المحتلة.

ووثق التقرير الدوري لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية خلال شهر ابريل 2022 الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، استشهاد (23) مواطناً، وإصابة (1623) بجراح مختلفة، بينهم نساء وأطفال ومسنين.

وحسب التقرير فقد بلغت انتهاكات الاحتلال خلال شهر أبريل الماضي (4513) انتهاكاً.

وقتلت قوات الاحتلال ومستوطنون خلال الشهر (23) مواطناً بينهم (6) من النساء والأطفال، كما بلغ عدد المصابين (1623) مصابا بنيران قوات الاحتلال ومستوطنيه، بينهم نساء وأطفال ومسنين، فيما بلغت عدد عمليات إطلاق النار التي نفذها جنود الاحتلال ومستوطنيه (389) اعتداء.

واعتقلت قوات الاحتلال (1016) مواطنا فلسطينيا، وبلغ عدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (428) اقتحاما.

المصدر / فلسطين اون لاين