فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

في أول أيام العيد.. إصابة مواطنين برصاص الاحتلال بالضفة

قاسم: العيد له طعم انتصار المقدسيين في الأقصى

الزهار: ستبقى القدس شعلة الجهاد لتضيء سبيل التحرير

الآلاف يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك

العراق.. قصف صاروخي يستهدف مصفاة نفط بمحافظة أربيل

السنوار وفرض الخط البحري

حماس واتصالات الوسطاء

سعيد: رسائل خطاب السنوار ضربت العدو في الصميم

مضرب عن الطعام منذ 60 يوماً.. الأسير عواودة يروي ظروف اعتقاله السيئة

قلق لدى الإسرائيليين: 40% غير متفائلين بالمستقبل و33% فكروا بالهجرة العكسية

إعلان تيك توك داخلي

قاسم: العيد له طعم انتصار المقدسيين في الأقصى

02 مايو 2022 . الساعة 07:56 بتوقيت القدس
...

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن هذا العيد له طعم آخر طعم الانتصار الذي سطره المقدسيون الصامدون في القدس والمسجد الأقصى.

وهنأ قاسم في تصريح صحفي عبر قناة الأقصى -صباح الاثنين- جماهير شعبنا الفلسطيني وأبناء أمتنا العربية والإسلامية بالتهنئة الحارة بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وأضاف "هذا العيد جاء بطعم العزة والكرامة التي رسخها المرابطون في المسجد الأقصى المبارك".

وشدد على أن صمود المقدسيين في المسجد الأقصى المبارك أفشل مخططات الاحتلال.

وقال: العيد القادم بإذن الله يوم تحرير أرضنا ومقدستنا من دنس الاحتلال الصهيوني.

المصدر / فلسطين اون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#المسجد الأقصى #حماس #حازم قاسم #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة