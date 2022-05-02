قاسم: العيد له طعم انتصار المقدسيين في الأقصى

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن هذا العيد له طعم آخر طعم الانتصار الذي سطره المقدسيون الصامدون في القدس والمسجد الأقصى.

وهنأ قاسم في تصريح صحفي عبر قناة الأقصى -صباح الاثنين- جماهير شعبنا الفلسطيني وأبناء أمتنا العربية والإسلامية بالتهنئة الحارة بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وأضاف "هذا العيد جاء بطعم العزة والكرامة التي رسخها المرابطون في المسجد الأقصى المبارك".

وشدد على أن صمود المقدسيين في المسجد الأقصى المبارك أفشل مخططات الاحتلال.

وقال: العيد القادم بإذن الله يوم تحرير أرضنا ومقدستنا من دنس الاحتلال الصهيوني.

المصدر / فلسطين اون لاين