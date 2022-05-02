الزهار: ستبقى القدس شعلة الجهاد لتضيء سبيل التحرير

غزة - فلسطين أون لاين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار، أن القدس المحتلة ستبقى شعلة الجهاد لتضيء سبيل التحرير.

وقال الزهار خلال خطبة عيد الفطر السعيد بمدينة غزة: انتهى شهر رمضان المبارك ولم تنتهي بطولات شعبنا الفلسطيني.

وأضاف: انتهى هذا الشهر الفضيل وجاء العيد ولم ينته الحب للقدس المباركة، وانتهى رمضان ومازال الشعب الفلسطيني يعيش ملاحم معركة سيف القدس.

ووجه الزهار، تحية الشعب الفلسطيني وحركته إلى الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، قائلاً: "أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال ينتظرون الحرية بكل ثقة.".

وأضاف: "النصر المبين تحقق في غزة وكل فلسطين".

ودعا الزهار الأمة العربية والإسلامية لتوحيد الصف ونصرة القضية الفلسطينية.

المصدر / فلسطين اون لاين