الآلاف يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك

أدى قرابة الـ 100 ألف مصلٍ، صباح اليوم الاثنين، صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى المبارك، في ظل القيود الأمنية والتضييقيات التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ومنعت إجراءات الاحتلال فئات عديدة من الصلاة في المسجد الأقصى.

وقدم المصلون من مدينة القدس وضواحيها، ومن البلدات داخل فلسطين المحتلة عام 48، وعدد قليل من الضفة الغربية بسبب منع دخولهم إلا لمن هم كبار في السن؛ رغم القيود المفروضة عليهم.

وأقام عشرات المقدسيين صلاة العيد على مداخل البلدة القديمة بعد أن أبعدوا عن المسجد الأقصى بأمر من الاحتلال، ومعظمهم من الناشطين الذين كانوا من المرابطين فيه.

وعلت تكبيرات العيد إيذانًا بحلول أول أيام عيد الفطر وسط حشود كبيرة من المصلين، تزامنًا مع مسيرات وهتافات للمقاومة في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين