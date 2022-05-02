العراق.. قصف صاروخي يستهدف مصفاة نفط بمحافظة أربيل

سقطت 6 صواريخ كاتيوشا مساء الأحد في محافظة أربيل في كردستان العراق في منطقة مجاورة لمصفاة نفط، وفق ما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، في هجوم أسفر عن أضرار محدودة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عراقية أن صاروخين سقطا داخل المصفاة وبالتحديد في المحطة السادسة، وأفادت بوقوع أضرار بسيطة إثر حريق اندلع، لكن "تمّت السيطرة على الوضع بسرعة".

وسقطت الصواريخ على بعد حوالي 5 كيلومترات من مصفاة كوروكوسك للنفط، وهي واحدة من أهم المصافي في شمال غربي محافظة أربيل.

وجاء في بيان جهاز مكافحة الإرهاب أن 6 صواريخ وقعت قرب نهر الزاب في حدود قضاء خبات في محافظة أربيل، "ولم تتسبب بأية أضرار بشرية أو مادية"، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.

وذكر جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم أن الصواريخ أطلقت من حدود ناحية برطلة بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى المجاورة، والتابعة لسلطة الحكومة الاتحادية.

واستهدفت المصفاة نفسها مطلع أبريل/ نيسان الماضي بهجوم بـ3 صواريخ كاتيوشا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

كما سبق أن تعرضت محافظة أربيل بما فيها قضاء خبات خلال الأشهر الماضية، إلى هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، استهدفت عدة أهداف، عسكرية أميركية ونفطية، وغيرها.

المصدر / وكالات