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الافراج عن النائب خالد طافش بعد عام ونصف من الاعتقال الإداري

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الافراج عن النائب خالد طافش بعد عام ونصف من الاعتقال الإداري

01 مايو 2022 . الساعة 20:30 بتوقيت القدس
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أفرجت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، عن القيادي في حركة حماس والنائب في المجلس التشريعي خالد طافش من بيت لحم.

وأفرج الاحتلال عن طافش من سجن عوفر حيث أمضى عاماً ونصف العام في الاعتقال الإداري.

والنائب طافش (58 عاما)، من بلدة زعترة قضاء بيت لحم، اعتقل لدى سلطات الاحتلال مرات عديدة، وأمضى في سجونها أكثر من 15 عاما.

وانتخب طافش عام 2006 عضوا في المجلس التشريعي في دورته الثانية، واعتقل بعدها مرات عديدة، جلها في الاعتقال الإداري.

وبالإفراج عن النائب طافش يتبقى في سجون الاحتلال سبعة من نواب المجلس التشريعي هم: أحمد عطون ومحمد أبو طير وحسن يوسف وناصر عبد الجواد وياسر منصور وأحمد سعدات ومروان البرغوثي.

يشار إلى أن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تراوحت ما بين الارتفاع والانخفاض منذ عام 2006، حيث وصل عدد الذين مروا بتجربة الاعتقال 70 نائبا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #بيت لحم #النائب خالد طافش

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