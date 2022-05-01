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سعيد: رسائل خطاب السنوار ضربت العدو في الصميم

01 مايو 2022 . الساعة 19:52 بتوقيت القدس
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قال عضو قيادة إقليم حركة حماس في الخارج، عبد الجبار سعيد، إن "خطاب رئيس حماس في غزة يحيى السنوار، عن استهداف الكنس اليهودية، جاء في سياق بيان ما يترتب على عدوان الصهاينة على المسجد الأقصى وانتهاك حرمته".

وبين سعيد في تصريح مكتوب، اليوم الأحد، أن "السنوار نجح في توجيه رسائل ضربت العدو في الصميم، ووصلت لكل أبناء الشعب الفلسطيني بكل فصائله  في الداخل والشتات، ولكل أبناء الأمة الإسلامية" وفق ما يرى.

وقال رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، السبت، أمام وجهاء من قطاع غزة، إن "الاحتلال يعيش حالة من التخبط والضياع بعد العمليات الفدائية الأخيرة".

وأشاد برباط الفلسطينيين والفلسطينيات في الأقصى المبارك، مؤكداً أن قوافل المرابطين انطلقت من يافا وحيفا واللد، لتؤكد حقنا في المسجد وأننا لن نفرط به.

 وشدد السنوار على أن "المقاومة الفلسطينية، رفعت سيف القدس وما تزال، للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #يحيى السنوار #عبد الجبار سعيد

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