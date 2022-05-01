الإفراج عن الأسيرين المقدسيين الكسواني وأبو سارة

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، عن الأسيرين المقدسيين عمر الكسواني ونعيم أبو سارة، عقب انتهاء مدة محكوميتهما.

والكسواني من بلدة بيت إكسا شمال غرب القدس، اعتُقل في مارس 2018، من قوات "المستعربين" التابعة للاحتلال، أثناء تواجده في حرم جامعة بيرزيت.

ووفقاً لنادي الأسير، تعرّض الكسواني في حينه لتحقيقٍ طويلٍ وقاسٍ وأساليب متعددة من التعذيب الجسديّ والنفسيّ، وخاض إضرابًا عن الطعام لمدة 14 يومًا جرّاء ظروف التحقيق القاسية، وحكم عليه الاحتلال أربع سنوات و55 ألف شيقل غرامة.

أما الأسير المقدسي نعيم أبو سارة (25 عاماً) فقد أمضى في الأسر ست سنوات ونصف، وهو من بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى.

واعتُقل أبو سارة عام 2015 على خلفية مقاومته للاحتلال، وتصديه للبؤر الاستيطانية، وفرضت عليه المحكمة الاحتلالية غرامة مالية بقيمة خمسة آلاف شيقل، وفقاً للجنة أهالي أسرى القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين