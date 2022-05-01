الشرطة تنهي ملفات 2311 غارمًا خلال رمضان

أعلنت الشرطة عن إنهائها ملفات 2311 غارماً من الموقوفين لدى مراكزها ونظاراتها في محافظات قطاع غزة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك بتبرع من شخصيات ومؤسسات خيرية.

وقال العميد جمال الديب مساعد مدير عام الشرطة ورئيس اللجنة المركزية لفكاك الغارمين، لقد تم إنهاء ملفات 2311 غارمًا من الموقوفين على ذمم مالية في كافة نظارات مراكز الشرطة في المحافظات خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف الديب، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن الشرطة تسعى جاهدة إلى إنهاء ملفات الغارمين الموقوفين على ذمم مالية، من خلال تسوية أوضاعهم بعد سداد مديوناتهم بدعم من المؤسسات الخيرية وفاعلي الخير.

ولفت إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار جهود التيسير على المُعسرين من أبناء قطاع غزة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع، من خلال التواصل مع الجهات والمؤسسات المعنية.

ونوه رئيس اللجنة المركزية لفكاك الغارمين إلى أن الشرطة تعاونت مع كافة لجان فكاك الغارمين، وأصحاب المبادرات الفردية وفاعلي الخير، في تسديد المديونيات العالقة في ذمم الموقوفين وتسويتها بشكلٍ قانوني.

لجنة مركزية

وأكد الديب أن لجنةً مركزية لفكاك الغارمين شكلت مسبقاً بقرارٍ من وزارة الداخلية؛ لمتابعة حالات الموقوفين الغارمين في كافة المحافظات، وفق عدد من الشروط والمعايير باستثناء قضايا النصب والاحتيال، بما يحقق الاستفادة لأكبر عدد من الموقوفين وإنهاء ملفاتهم وتسويتها قانونيًا.

ونوه مساعد مدير عام الشرطة لشؤون المحافظات إلى أن الشرطة أوقفت إصدار أوامر الحبس بالذمة طيلةَ أيام شهر رمضان المبارك؛ لمساعدة الغارمين على قضاء أيام شهر رمضان المبارك بين أهلهم وذويهم.

المصدر / فلسطين أون لاين