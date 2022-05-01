"المكافحة" تفكك شبكة اتجار وترويج للمواد المخدرة برفح

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، اليوم الأحد، تفكيك شبكة إتجار وترويج للمواد المخدرة، وذلك خلال مهمة نوعية بمحافظة رفح جنوبي قطاع غزة، ضبطت خلالها مواد مخدرة وأسلحة وذخائر.

وأفاد تقرير صادر عن إدارة المكافحة، أنه بناءً على معلومات وردت إليها، ضبطت كمية من المواد المخدرة خلال تفتيش أحد المنازل برفح.

وبين التقرير، أن الكمية المضبوطة، عبارة عن 70 فرش حشيش، و17 ألف حبة مخدرة من نوع "روتانا"، إضافة إلى مبالغ مالية بقيمة 70 ألف دولار.

كما ضبط عناصر المكافحة، وفق التقرير، 4 قطع من الأسلحة النارية؛ وهي قطعتين من نوع M16 وقطعة "عوزي"، ومسدس، إلى جانب كمية من المخازن والذخيرة والقنابل.

وأوضح التقرير، أنه تم توقيف أحد تجار المخدرات وهو (ع، ش)، وباستكمال التحقيق تم ضبط اثنين آخرَين، والذين اعترفوا خلال التحقيق الأولي بقيامهم بالإتجار والترويج للمواد المخدرة في قطاع غزة.

وأشار إلى إحالة الموقوفين وملف القضية والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية حسب الأصول.

وشدّدت المكافحة، على أنها ستضرب بيد من حديد كل العابثين وتجار السموم والمواد المخدرة؛ من أجل حماية المجتمع من أخطارها.









المصدر / فلسطين أون لاين