الاحتلال يمدد اعتقال الشيخ يوسف الباز

مددت محكمة الاحتلال في القدس، اليوم الأحد، اعتقال إمام المسجد العمري الكبير في مدينة اللد، الشيخ يوسف الباز، ليوم الثلاثاء القادم.

وطلبت نيابة الاحتلال من المحكمة تمديد اعتقال الباز لمدة 8 أيام، غير أن المحكمة اكتفت بتمديد اعتقاله حتى بعد غد على ذمة التحقيق.

واعتقلت الشرطة الشيخ الباز، أمس السبت، بزعم "التحريض على قوات الأمن وتأييده لأعمال الإخلال بالنظام من خلال منشور الأسبوع الماضي".

يذكر أن نيابة الاحتلال قدمت إلى المحكمة المركزية في اللد يوم 8 تموز/يوليو 2021، لائحة اتهام ضد الباز، إذ نسبت له "التحريض على العنف من خلال شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ضد نائب رئيس بلدية اللد، يوسي هاروش".

والباز قيادي بارز في الحركة الإسلامية، ومعروف بمواقفه المدافعة والمناصرة عن الحقوق العربية في اللد على مدار أعوام طويلة.

المصدر / فلسطين أون لاين