أبوعبيدة: نقدر تأكيد خامنئي الوقوف الدائم بجانب الشعب الفلسطيني ومقاومته

عبر الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام "أبو عبيدة"، اليوم الأحد، عن شكره وتقديره للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، لكلماته العربية الصادقة بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وقال أبو عبيدة في تصريح لقناة "الميادين": "في يوم القدس استمعنا إلى الكلمات العربية الصادقة للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية السيد علي خامنئي بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته".

وأضاف :"إننا في كتائب القسام نشكر سماحته على هذه المشاعر ونقدر عالياً تأكيده العملي والصريح بالوقوف الدائم إلى جانب المقاومة والشعب الفلسطيني رغم كل التحديات التي تواجهها".

كما عبر عن تقديره لحسين سلامي قائد حرس الثورة على كلماته المعبرة، قائلاً:" نتوجه بعظيم التقدير للسيد حسين سلامي قائد حرس الثورة على كلماته المعبرة ومواقفه القوية في دعم المقاومة الفلسطينية".

ووجه خامنئي خلال كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي، الجمعة الماضية، التحية للمقاومة الفلسطينية ورجالها، وأكد خلال كلمته أن المقاومة وحدها قادرة على حل القضية الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين