حماس تهنئ شعبنا وأمتنا بمناسبة عيد الفطر المبارك

باركت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية حلول عيد الفطر المبارك، داعيةً لأن تكون أيّامه فرصة لتعزيز التكافل والتعاون والصمود.

وبعثت حماس اليوم الأحد في تصريح صحفي إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمَّتنا العربية والإسلامية، خالص التهنئة والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكدت الحركة على أنَّ هذا العيد فرصة لتمتين أواصر التكافل والتعاون بين أبناء شعبنا ومكوّناته، وتعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم الشعبي، ورصّ الصفوف في مواجهة مخططات العدو التي تستهدف أرضنا وقدسنا وأقصانا.

وأبرقت بتحيّة الفخر وسلام الفرح بإنجاز الطاعات والأعمال الصالحات والتضحيات، لكلّ المرابطين على ثغور الوطن، والقابضين على زناد المقاومة، وإلى أسرانا الأحرار في سجون الاحتلال، وإلى عوائل الشهداء والجرحى.

المصدر / فلسطين أون لاين