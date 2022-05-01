الاحتلال يفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة وغزة اعتبارًا من الثلاثاء

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة اعتبارًا من يوم الثلاثاء، بحجة تقييم الأوضاع الأمنية خلال الفترة التي تصادف إحياء ذكرى ما يسمى بـ"قتلى معارك إسرائيل" و"يوم الاستقلال".

ويشمل الإغلاق فرض طوق أمني على الضفة الغربية المحتلة وإغلاق شامل للحواجز والمعابر بالإضافة إلى إغلاق الحواجز مع قطاع غزة المحاصر (بيت حانون - "إيريز" وكرم أبو سالم).

ويبدأ الإغلاق من يوم الثلاثاء 3 أيار/ مايو الجاري، الذي يصادف ثاني أيام عيد الفطر، ويستمر حتى منتصف ليل يوم الخميس - الجمعة 6 أيار/ مايو الجاري، بحسب ما جاء في بيان صدر عن قوات الاحتلال.

وقال الناطق باسم قوات الاحتلال إن القرار اتخذ بناءً على تقييم الوضع الأمني ​​وتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار إلى أنه "خلال فترة الإغلاق، لن يكون المرور ممكنًا من الضفة وغزة إلى مناطق الـ48" إلا في الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية وبموافقة خاصة من منسق عمليات الحكومة (الإسرائيلية) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين