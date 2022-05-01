"بينيت" يعلق على خطاب "السنوار": لن نسمح له بالانتصار

عقب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، على تصريحات رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار خلال لقاء نُظم في القطاع أمس.

وقال بينيت إنه "يجب ألا نسمح ليحيى السنوار بالانتصار والإطاحة بالحكومة الإسرائيلية".

وحول دعوة السنوار لرئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، قال: "سمعت أمس أن زعيم حماس في غزة يحيى السنوار يطالب عباس بحل الحكومة، يبدو لي أنه من الواضح تمامًا في هذه المرحلة أن حماس لا تحب هذه الحكومة".

وأضاف أن "يجب أن لا نسمح للسنوار بالانتصار والإطاحة بحكومتنا".

وكان رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيي السنوار، قال أمس السبت، خلال كلمة أمام العديد من النخب الفلسطينية أنه ينبغي "على فصائل المقاومة أن تكون على أهبة الاستعداد، فالمعركة لم تنتهِ بانتهاء شهر رمضان، بل ستبدأ حقيقة بانتهائه".

وأضاف بالتزامن مع يوم القدس العالمي، أن "الاحتلال يخطط لاقتحام المسجد الأقصى في يوم استقلالهم أو يوم القدس لديهم، لذلك يجب أن نكون على أهبة الاستعداد".

وقال إن "الرشقة الأولى التي سنطلقها في المعركة القادمة ستتكون من 1111 صاروخ، وهذا الرقم يشير الى تاريخ استشهاد القائد ياسر عرفات، وسنسمي هذه الرشقة باسم رشقة القائد أبو عمار".

وخاطب السنوار رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي منصور عباس قائلاً "تشكيلكم شبكة أمان لحكومة الاحتلال التي تأخذ القرار لاستباحة المسجد الاقصى، هو جريمة لا يمكن أن نغفرها لكم، وهو تنكر لدينكم وعروبتكم".

المصدر / فلسطين أون لاين