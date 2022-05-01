مناورة للاحتلال في "وادي عارة" بالداخل المحتل

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن قوات من شرطة وجيش الاحتلال ستجري لأول مرة تدريبات مشتركة واسعة النطاق الأسبوع المقبل، في منطقة وادي عارة، شمال فلسطين المحتلة عام 48.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن المناورة تحاكي هجومًا صاروخيًا على (إسرائيل) من لبنان وغزة، ومواجهات في الضفة وانتقالها إلى مناطق في الداخل المحتل مع مواطنين عرب، وحدوث مواجهات في "مناطق مختلطة" وفق تعبيرها.

وأكدت الصحيفة أن القوات ستحاكي لأول مرة إغلاق المقطع 65 من شارع وادي عارة، الذي يربط شمال فلسطين المحتلة عام 48 بجنوبها، بغرض إرسال تعزيزات من قوات الجيش والوحدات الخاصة للتعامل مع المواجهات في هذه المناطق.

وأشارت إلى أنه منذ بداية شهر رمضان، جندت "الشرطة" ست سرايا، ولفتت إلى أن هناك مخططا لتجنيد سريتين إضافيتين.

ونقلت الصحيفة عن أحد كبار ضباط شرطة الاحتلال قوله: "نحن في حالة تأهب متوسطة إلى عالية، مع التركيز على كل ما يتعلق بالأمن الداخلي وإمكانية وقوع مواجهات، بما في ذلك الاستعداد لأي حالة من التهديدات الخارجية".

ونوّه الضابط إلى زيادة العمل الاستخباري والتنسيق بين جيش الاحتلال وجهاز المخابرات "الشاباك" لمنع أي وضع مفاجئ.

ويضم وادي عارة عددا من القرى والبلدات الفلسطينية، بينها مدينة أم الفحم، حيث يُتوقع أيضًا إغلاق طريق الوادي لأول مرة.

وفي أيار/مايو الماضي؛ اندلعت مواجهات واسعة النطاق في عدة مدن وبلدات فلسطينية بالداخل المحتل، على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والقدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين