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الاحتلال يمسح هندسيا منزلي منفذي عملية "أرئيل" تمهيدا لهدمه

01 مايو 2022 . الساعة 10:23 بتوقيت القدس
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ضابط من جيش الاحتلال يمسح هندسيا منزلا فلسطينيا تمهيدا لهدمه (أرشيف)

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن قوات من "الجيش" وجهاز "الشاباك" (المخابرات) نفذا عملية مسح هندسي لمنزل منفذي عملية "أريئل" التي وقعت يوم الجمعة وأسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي.

وكان جيش الاحتلال ادعى أمس السبت أنه نجح في اعتقال منفذي العملية في أحد المنازل ببلدة قراوة بني حسان في سلفيت،

وزعم أنه تم ضبط الأسلحة التي استخدمت في العملية، وأنه تم نقلهما للتحقيق.

وأشارت مصادر محلية إلى أن المعتقلين اللذين يزعم الاحتلال بأنهما منفذا العملية هما يوسف ويحيى عاصي وعمرهما لم يتجاوز العشرينات، وهما من قرية قراوة بني حسان قرب سلفيت.

المصدر / فلسطين أون لاين
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