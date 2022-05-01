3 فلسطينيين من بين ضحايا مجزرة حي التضامن بدمشق

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أسماء ثلاثة فلسطينيين تم التعرف عليهم، من بين ضحايا مجزرة حي التضامن المجاور لمخيم اليرموك في العاصمة السورية دمشق.

ووفقاً للنشطاء؛ فإن الضحايا هم: وسيم صيام ولؤي الكبرا وسعيد خطاب، الذين قضوا في المجزرة التي راح ضحيتها 41 مدنيا؛ قتلوا رميا بالرصاص، وأحرقت جثامينهم، ودفنوا في منطقة زليخة بحي التضامن جنوب دمشق.

وكانت صحيفة /الغارديان/ البريطانية نشرت، الأربعاء الماضي، مقطع فيديو يوثق المجزرة التي وقعت في نيسان/أبريل 2013، ويظهر مجموعات من المدنيين الذين اعتقلتهم أجهزة الأمن السورية وهم معصوبو الأعين ومقيدو الأيدي، حيث تم اقتيادهم نحو حفرة كبيرة، وأُعدموا جماعياً رمياً بالرصاص.

وكانت مجموعة "العمل من أجل فلسطينيي سورية" الحقوقية، قد أعلنت أمس الأول الجمعة، أنها وثقت إعدام 16 لاجئاً فلسطينياً في حيّ التضامن على يد قوات الأمن السورية.

وأكدت في بيان فقدان عشرات الفلسطينيين، بينهم عائلات بأكملها، ونساء وأطفال من سكان حي التضامن ومخيم اليرموك، اعتقلوا من منازلهم، أو أثناء مرورهم على الحواجز العسكرية والأمنية في محيط المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين