"حارق الكلب".. وزارة البيئة السعودية تتوعد صاحب الفيديو المسيء

تحت هاشتاغ (وسم) حارق الكلب، تداول مغردون في السعودية مقطع مصور يظهر حرق كلب باستخدام ألعاب نارية، الأمر الذي ردت عليه وزارة البيئة.

وأثار الفيديو حالة من الغضب والسخط، وقالت وزارة البيئة إنها تنسق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على المسيء، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها، وفق نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي.

وطالب عدد من السعوديين بالقبض على الفاعل واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

ودشن مغردون وسم (حارق الكلب) للتفاعل مع الواقعة، وطالبوا بتغليظ عقوبة إيذاء الحيوانات.

وعلق المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، صالح بن دخيّل، عبر حسابه بـ"تويتر"، على الفيديو المتداول.

وقال: "تابعت الوزارة الأمر وأكدت أنه يجري التنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على المسيء وتطبيق العقوبات المنصوص عليها وفق نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

ووفقا لموقع "هيئة الخبراء" في مجلس الوزراء السعودي، فإن عقوبة مخالفة نظام الرفق بالحيوان في المرة الأولى تصل إلى 50 ألف ريال سعودي.

ويضاعف المبلغ عند تكرار المخالفة خلال عام واحد، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة ترتفع الغرامة إلى 200 ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة مدة 90 يوما.

وفي المرة الرابعة يغرم المخالف 400 ألف ريال، مع إلغاء ترخيص المنشأة بشكل نهائي.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، أن عقوبة إيذاء الحيوانات قد تصل إلى السجن والتشهير بعد اكتساب الحكم للقطعية، حسب موقع عكاظ.

المصدر / وكالات