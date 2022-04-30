محسن: خطاب "السنوار" يعزز الوحدة الوطنية وعلى الفتحاويين التقاط الرسالة

غزة/ محمد حجازي:

قال الناطق باسم التيار الإصلاحي بحركة فتح عماد محسن، "إن خطاب القائد يحيى السنوار يعزز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وعلى الفتحاويين التقاط الرسالة".

وأضاف محسن في تصريح خاص لـ "فلسطين أون لاين"، أن "السنوار أكد في خطابه أنه قائد فلسطيني وطني وحريص على الوحدة الوطنية، خاصة في ظل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك".

وكشف رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس بقطاع غزة يحيى السنوار، في خطابِه الذي ألقاه مساء اليوم، عن سر الرقم (1111)، حيث قال: "هذا رقم رشقة صاروخية باسم الراحل ياسر عرفات، وستكون البداية".

وأعرب محسن عن سعادته الكبيرة بعد تفسير سر الرقم (1111)، الذي أهداه السنوار للرئيس الراحل أبو عمار، داعيا إلى "التقاط الرسالة في خطاب السنوار التي أكد من خلالها أن أبو عمار، قائد لفلسطين وليس لحركة فتح فقط".

واستنكر حالة التفرد بالقرار الوطني الفلسطيني الذي تقوده السلطة الفلسطينية بعيداً عن الإجماع الوطني، داعياً لإنهائها وتوحيد الجهود الفلسطينية لاستعادة وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.

المصدر / فلسطين أون لاين