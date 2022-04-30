الاحتلال يعلن اعتقال منفذي عملية "أرئيل"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن اعتقال منفذي عملية إطلاق النار في مستوطنة "أرئيل" شمال الضفة الغربية المحتلة مساء أمس الجمعة.

وقالت القناة 12 العبرية إن "قوة من اليمام والشاباك تمكنت من اعتقال منفذي عملية إطلاق النار في أريئيل بقرية قراوة بني حسان، مشيرة أنه تم العثور بحوزتهم على السلاح الذي نفذت به العملية.

وكان جيش الاحتلال أعلن ترأس قائد القيادة الوسطى لديه اجتماعًا مع قائد فرقة الضفة الغربية والشاباك والشرطة، لتقييم الوضع عقب عملية أرئيل.

‏وأكد أنه "سيواصل مطاردة المنفذين وفرض تطويق على سلفيت كما تجري أعمال تفتيش في مدخل ومخرج المدينة".

يُذكر أن اثنين من المقاومين يحملان بندقية من نوع (كارلو) نفذا مساء أمس، عملية إطلاق النار تجاه حارس مستوطنة "أرئيل" ما تسبب بمقتله فورًا، ثم انسحبا من المكان.

المصدر / فلسطين أون لاين