فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

السنوار: سيف القدس لن يغمد أبدا حتى التحرير والعودة

4 إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في عزون

موسم رمضان ينعش سياحة القدس واقتصادها المنهك

تقرير: استشهاد 23 فلسطينياً ومقتل 4 إسرائيليين خلال إبريل

إصابة شقيقين في هجوم للمستوطنين جنوب الخليل

في أول ظهور إعلامي منذ عام.. السنوار يلقي خطابًا مهمًّا اليوم

بأيدٍ محلية.. حلقوم غزة يزين موائد ضيوف عيد الفطر

تشييع جثمان الشهيد عدوان في قلقيلية

"التعاونيات الزراعية" بحاجة للارتقاء بأدائها دعمًا لصمود المزارعين وتعزيزاً للاقتصاد

الفسيخ.. تجارة موسمية تزدهر في غزة نهاية رمضان

إعلان تيك توك داخلي

محدث السنوار: سيف القدس لن يغمد أبدا حتى التحرير والعودة

30 ابريل 2022 . الساعة 17:08 بتوقيت القدس
...

أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة القائد يحيى السنوار،  مساء اليوم، أن سيف القدس لن يغمد أبدا حتى التحرير و العودة.
 وقال السنوار في خطاب ألقاه بعد عصر اليوم السبت، أمام النخب الفلسطينية، إن قياد المقاومة قررت في العام الماضية أن تمتشق سيف القدس، للدفاع عن المسجد الأقصى، وتابع لقد جاءت نتيجة امتشاق سيف القدس أكبر بكثير مما قدرنا، وما زال صدى هذه العملية يتسع، ببركة الأقصى الذي بارك الله حوله.

وأكد السنوار أن العمليات البطولية الأخيرة في الداخل المحتل أثبتت أن الكيان أوهن من بيت العنكبوت، وشدد على أن الاحتلال يعيش حالة من التخبط والضياع بعد العمليات الفدائية الأخيرة.

 وقال إن العالم رأى حالة الارباك والتخبط التي عاشها الكيان الصهيوني على مدار الساعات بعد عملية رعد حازم في تل أبيب.

وأضاف " لم نفقد الأمل يوما في فلسطيني أو عربي أو مسلم، ولكن لم نكن نتصور أن تضفي بركة المسجد الأقصى لمقاومة شعبنا إلى هذا المستوى".

وأكد السنوار، أن الخطة الجهنمية التي أعدها جيش الاحتلال واستخباراته لقطع رأس المقاومة في قطاع غزة ذهبت رياحا منثورة.

وحيا قائد حماس، الأمة التي خرجت يوم أمس لتعبر عن تجاوزها لكل خلافاتها، وتعبر عن مساندتها للقدس.
وقد وصل رئيس حركة حماس في قطاع غزة القائد يحيى السنوار إلى قاعة الشاليهات غرب مدينة غزة، ليلقي خطاباً مهماً أمام العديد من النخب الفلسطينية.

2222.jpg
 

11.jpg
 

111.jpg
 

 

إعلان فيسبوك داخلي
#حماس #غزة #جنين #مقاومة #يحيى السنوار #يوم القدس العالمي #انتصار سيف القدس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر