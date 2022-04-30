السنوار: سيف القدس لن يغمد أبدا حتى التحرير والعودة

أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة القائد يحيى السنوار، مساء اليوم، أن سيف القدس لن يغمد أبدا حتى التحرير و العودة.

وقال السنوار في خطاب ألقاه بعد عصر اليوم السبت، أمام النخب الفلسطينية، إن قياد المقاومة قررت في العام الماضية أن تمتشق سيف القدس، للدفاع عن المسجد الأقصى، وتابع لقد جاءت نتيجة امتشاق سيف القدس أكبر بكثير مما قدرنا، وما زال صدى هذه العملية يتسع، ببركة الأقصى الذي بارك الله حوله.

وأكد السنوار أن العمليات البطولية الأخيرة في الداخل المحتل أثبتت أن الكيان أوهن من بيت العنكبوت، وشدد على أن الاحتلال يعيش حالة من التخبط والضياع بعد العمليات الفدائية الأخيرة.

وقال إن العالم رأى حالة الارباك والتخبط التي عاشها الكيان الصهيوني على مدار الساعات بعد عملية رعد حازم في تل أبيب.

وأضاف " لم نفقد الأمل يوما في فلسطيني أو عربي أو مسلم، ولكن لم نكن نتصور أن تضفي بركة المسجد الأقصى لمقاومة شعبنا إلى هذا المستوى".

وأكد السنوار، أن الخطة الجهنمية التي أعدها جيش الاحتلال واستخباراته لقطع رأس المقاومة في قطاع غزة ذهبت رياحا منثورة.

وحيا قائد حماس، الأمة التي خرجت يوم أمس لتعبر عن تجاوزها لكل خلافاتها، وتعبر عن مساندتها للقدس.

وقد وصل رئيس حركة حماس في قطاع غزة القائد يحيى السنوار إلى قاعة الشاليهات غرب مدينة غزة، ليلقي خطاباً مهماً أمام العديد من النخب الفلسطينية.











