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4 إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في عزون

30 ابريل 2022 . الساعة 16:02 بتوقيت القدس
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أصيب أربعة مواطنين بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم السبت، في بلدة عزون شرق قلقيلية، عقب تشييع جثمان الشهيد يحيى عدوان (27 عاماً).

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين، ما أدى لإصابة أربعة بالرصاص الحي.

وأشار الهلال، إلى نقل الإصابات إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية، ووصفت إصابتهم بالمتوسطة.

وشيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا جثمان الشهيد يحيى عدوان إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء بالبلدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #عزون #قلقيلية

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