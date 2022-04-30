تقرير: استشهاد 23 فلسطينياً ومقتل 4 إسرائيليين خلال إبريل

رصد تقرير فلسطيني استمرار عمليات المقاومة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل في شهر إبريل بشكل كبير ومؤثر.

ووثق التقرير الذي يصدره مركز معلومات فلسطين "معطى"، استشهاد 23 مواطناً في (8) محافظات بالضفة الغربية، (11) منهم في جنين، بينما أصيب (1623) آخرون، ومقتل 4 إسرائيليين وإصابة 56 آخرين في عمليات للمقاومة.

وفي تقريره عن أعمال المقاومة لشهر إبريل الجاري، أفاد "معطى" أن مجموع العمليات التي جرى رصدها خلال الشهر بلغ (1510) أعمال مقاومة، بينها (76) عملية إطلاق نار، واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، وقعت (34) عملية منها في جنين.

ونفذ الشهيد رعد حازم (29) عاماً- من مخيم جنين- عملية إطلاق نار في شارع "ديزنكوف" بمدينة "تل أبيب"، أسفرت عن مقتل (3) إسرائيليين وجرح (15) آخرين، فيما نجح المنفذ بالتخفي لبضع ساعات قبل أن يستشهد في اشتباك مسلح في مدينة يافا المحتلة.

كما نفذ مقاومــان مسلحان ببندقية كارلو، عملية إطلاق النار تجاه حارس أمن إسرائيلي بمستوطنة "أرائيل" المقامة على أراضي سلفيت شمالي الضفة، ما أدى إلى مقتله وانسحاب المنفّذَين من المكان.

وبلغ عدد عمليات الطعن أو محاولات الطعن (3) عمليات، وعدد عمليات حرق منشآت وآليات وأماكن عسكرية لقوات الاحتلال (4) عمليات، و(3) عمليات تحطيم مركبات ومعدات عسكرية للاحتلال.

وواصل الشبان والمقاومون التصدي لقوات الاحتلال في مختلف المحاور والمدن، حيث شهدت الضفة والقدس (560) عملية إلقاء حجارة تجاه الاحتلال والمستوطنين.

ورصد مركز معطى (37) عملية إلقاء زجاجات حارقة، و(615) مواجهة بأشكال متعددة. وبلغ عدد عمليات التصدي لاعتداءات المستوطنين (96) عملية.

وبالتوازي مع أعمال المقاومة، استمرت المظاهرات والمسيرات الشعبية، حيث بلغ عددها خلال الشهر (85) مسيرة شعبية منددة بجرائم الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين