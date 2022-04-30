إصابة شقيقين في هجوم للمستوطنين جنوب الخليل

أصيب مواطنان، اليوم السبت، جراء اعتداء مستوطنين على أهالي خربة "ودادي" جنوب شرق بلدة السموع، جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن المواطنين عماد وصالح ابو عواد أًصيبوا إثر هجوم كلاب المستوطنين على الأهالي المتواجدين في خربة الودادي بالبلدة.

وأضافت أن المستوطنين أطلقوا أغنامهم ومواشيهم على محاصيل المواطنين، في البلدة.

واعتقلت شرطة الاحتلال أحد النشطاء الأجانب المتواجدين بالمكان، بحجة الاعتداء على شرطي إسرائيلي.

ويعتدي المستوطنون بشكل يومي على المزارعين وماشيتهم، ومساكنهم، وأراضيهم الزراعية، لإجبارهم على الرحيل عن أراضيهم، لسرقتها، بهدف توسيع المستوطنات في كافة محافظات الضفة.

المصدر / فلسطين أون لاين