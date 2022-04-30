تشييع جثمان الشهيد عدوان في قلقيلية

شيع أهالي بلدة عزون شرق قلقيلية، ظهر اليوم السبت، جثمان الشهيد يحيى عدوان الذي ارتقى برصاص الاحتلال فجراً إلى مثواه الأخير في مقبرة البلدة.

وانطلق موكب التشييع بمشاركة جماهيرية، من مستشفى درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية، وصولا إلى منزل عائلته، التي ألقت نظرة الوداع على جثمانه، ومنه إلى مسجد عزون الكبير، حيث أدى المشيعون الصلاة عليه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء.

وردد المشاركون هتافات منددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأرض والمقدسات الإسلامية، وخاصة في المسجد الأقصى المبارك.

وأعلنت وزارة الصحة برام الله، فجر اليوم، عن استشهاد يحيى عدوان (27 عاما) برصاص الاحتلال في عزون.

وأضافت الصحة أن عدوان أصيب برصاصة اخترقت قلبه، وأدت إلى وفاته بعد وقت قصير من دخوله المستشفى.

وعدوان أسير محرر اعتقل أربع مرات، أمضى خلالها أكثر من سبع سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين