أبو حمزة: عملية أرائيل هدية شعبنا للأحرار في يوم القدس

قال الناطق العسكري باسم سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "أبو حمزة"، إن عملية "أرائيل" البطولية التي أدت لقتل حارس مستوطنة "أرائيل" مساء أمس الجمعة، هدية من الشعب الفلسطيني لكل الأحرار في يوم القدس العالمي.

ووجه أبو حمزة في تصريح له، اليوم السبت، الشكر والتقدير لكل الشعوب الحرة التي انتفضت في يوم القدس العالمي وأعلنت انحيازها الكامل للشعب الفلسطيني.

وأكد أن حشود ملايين الأحرار الذين لبوا نداء القدس في يوم القدس العالمي عبر المسيرات والتظاهرات التي جابت دول العالم وميادينها رافعة عنوان القدس عالياً، بعثَ بالأمل الذي يكبر كل يوم بالتحرير ودحر الكيان الصهيوني عن فلسطين.

وأضاف أبو حمزة، أن بوابة نهضة الشعوب الحرة الحية التي حملت شعار القدس هي المحور في المسيرات المليونية الحاشدة التي انطلقت في اليمن، وإيران، ولبنان، وسوريا، والجزائر، والعراق، وباكستان، وتونس، وسائر بقاع الأرض، هي تأكيدٌ جليٌّ على أن القدس بوتقة المجد وبوصلة الصادقين في زمن التيه والتطبيع.

وتوجَّه بالتحية إلى كل قوى محور المقاومة، والقادة الشرفاء الذين تحدثوا عن هذه المناسبة العظيمة، وفي مقدمتهم المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي.

وأوضح أبو حمزة، أن خامنئي أعطى هذه المناسبة مضموناً مميزاً عبر استحضار مسيرة كفاح وجهاد الشعب الفلسطيني ومقاومته، التي تقف اليوم على أرضية صلبة، وتقاتل العدو الصهيوني في غزة، وجنين، والقدس، وكل المدن المحتلة؛ لتتغير المعادلة عبر توجه جيش العدو للدفاع بدلاً من الهجوم.

المصدر / فلسطين أون لاين