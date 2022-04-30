كيف تجعل من شرب الماء عادة دائمة؟

غزة/ فلسطين:

على الرغم من أهمية شرب الماء بشكل معتاد بمعدل ثمانية أكواب يومياً، فقد يكون من الصعب شرب الماء، خاصةً في حالة الانشغال أو النسيان. ما فوائد شرب الماء؟ وكيف نتناول المزيد منه؟

الماء هو المكون الكيميائي الرئيسي للجسم، ويشكل تقريباً 70% من وزن الجسم. ويمكن أن يؤدي نقص الماء الشديد إلى الجفاف، وهي حالة تحدث عندما لا يحتوي الجسم على ما يكفي من الماء للقيام بالوظائف الطبيعية.

ويحتاج الجسم إلى الماء لكي يؤدي وظائفه على نحو صحيح؛ فيعمل الماء على الحفاظ على توازن ضغط الدم، والحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية، والتخلص من السموم الفضلات عن طريق التبول والتعرق والتبرز، وتليين المفاصل وتوسيدها.

وهناك عدة طرق لضمان شرب الماء يومياً بشكل مستمر، منها:

حمل زجاجة ماء طوال اليوم على شرب المزيد من الماء. ويعد ذلك بمثابة تذكير مرئي لشرب المزيد من الماء، بدلاً من المشروبات الغازية أو غيرها من المشروبات غير الصحية.

ضبط رشفات الماء كل 30 دقيقة باستخدام تطبيق المنبه على الهاتف الذكي، أو الساعة الذكية. على سبيل المثال.

الاعتياد على شرب كوب واحد من الماء قبل كل وجبة، وهي طريقة بسيطة لزيادة استهلاك المياه.

شرب كوب من الماء عند الاستيقاظ وقبل النوم، فشرب الماء البارد صباحًا يساعد على زيادة اليقظة، والحيلولة دون جفاف الفم وظهور رائحة النفس الكريهة عند الاستيقاظ.

تنكيه المياه بالليمون أو الخيار وأوراق النعناع إذا كنت لا تستسيغ طعم المياه.

تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل الخس والكرفس، والملفوف والبطيخ والشمام. علاوة على ذلك فإن هذه الأطعمة مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز الصحة العامة.

المصدر / فلسطين اون لاين