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حزب الله: عملية "أرائيل" تؤكد تصميم الفلسطينيين على مواصلة المقاومة

30 ابريل 2022 . الساعة 12:44 بتوقيت القدس
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أشاد حزب الله اللبناني بالعملية الفدائية في مستعمرة "أرائيل"، التي تؤكد تصميم الشعب الفلسطيني المقاوم على مواجهة الاحتلال والدفاع عن نفسه ومقدساته بكل الوسائل المتاحة.

وقال الحزب في بيان له اليوم السبت، إن "هذه العملية وما سبقها من عمليات بطولية وتصدي المجاهدين لكل محاولات التوغل الصهيوني في مدنهم واحيائهم، تثبت يقظة الشعب الفلسطيني واستعداده الدائم لمواجهة الاحتلال وآلته الاجرامية".

وأضاف أن "الشعب الفلسطيني سيواصل طريق المقاومة والكفاح حتى تحرير أرضه وتحقيق النصر الكامل الذي بات قريبًا باذن الله".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حزب الله #لبنان #الشعب الفلسطيني

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