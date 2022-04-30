بريطانيا.. نشطاء فلسطينيون يغلقون مصنع طائرات إسرائيلية مسيرة

نجح نشطاء فلسطينيون في بريطانيا، اليوم السبت، في إغلاق المقر الرئيسي لشركة أسلحة إسرائيلية في لندن "Elbit"، للمرة الثالثة خلال أسبوعين.

وقالت منظمة العمل الفلسطيني، إن نشطاءها قاموا بتقييد أنفسهم أمام مدخل المبنى الواقع في (77 شارع كينجزواي)، ودهنوا الباب بصبغة حمراء، تعبيراً عن دماء الفلسطينيين الذين قتلوا على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت في بيان صحفي، أن هذه الفعالية "جزء من حملة وطنية قامت بها المنظمة لإغلاق مصانع ومكاتب شركة (Elbit Systems) الإسرائيلية المختصة في بريطانيا بتصنيع الطائرات المسيرة وطائرات الاستطلاع، وأخرى هجومية من دون طيار لجيش الاحتلال الإسرائيلي".

وتابعت: "تم رش الموقع بالطلاء الأحمر الدموي النموذجي للمنظمة، حيث تم الكشف عن تورط الشركة في قتل الفلسطينيين".

ولفتت المنظمة إلى أن "جيش الاحتلال يستخدم منتجات الشركة، مثل: تقنيات المراقبة والذخائر ذات العيار الصغير، والطائرات من دون طيار العسكرية، -بعضها من صنع بريطاني- ضد الفلسطينيين خلال الشهر الماضي، مع استمرار عمليات، ما يجعل بريطانيا متواطئة في المعاناة الفلسطينية".

وأكدت أن "الإجراءات ضد شركة "Elbit Systems" ستستمر بلا هوادة، على الرغم من زيادة المضايقات والتخويف من جانب الشرطة والمحكمة ضد أولئك الذين يقفون ضد موردي الأسلحة لمجرمي الحرب".

وأشارت "العمل الفلسطيني" إلى أن ناشطين فيها يواجهان المحاكمة بتهمة التآمر والابتزاز وإلحاق ضرر جنائي بـ"احتلالهما" مصنع "Elbit".

ونجحت حملة من الاحتجاجات قامت بها حركة العمل الفلسطيني وجهات أخرى متضامنة مع فلسطين، في إجبار الشركة على إغلاق أحد مصانعها لإنتاج الأسلحة بشكل دائم في أولدهام بمانشستر الكبرى في شباط/فبراير الماضي.

المصدر / وكالات