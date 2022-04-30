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حماس تنعى الشهيد عدوان وتشيد بالتصدي للاحتلال بمدن الضفة

30 ابريل 2022 . الساعة 12:18 بتوقيت القدس
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نعت حركة حماس الشهيد يحيى عدوان (27 عامًا) الذي ارتقى فجر اليوم، إثر إصابته برصاص الاحتلال، خلال التصدّي لاقتحام قرية عزون شرقي قلقيلية.

وقال بيان للحركة اليوم السبت، "إننا إذ ننعى الشهيد عدوان، لنشدّ على يد أبناء شعبنا الأبطال الذين تصدوا لقوات الاحتلال واشتبكوا معها في عزون وسلفيت وجنين، وأكدوا لهذا العدو المتغطرس أن شعبنا في كل الميادين والساحات سيواصل الدفاع عن حقوقه، وسيطرد المستوطنين ويقتلع الاحتلال".

وأضاف البيان "لقد آن لهذا الاحتلال الغاشم أن يرحل، فالأرض الطيبة الطاهرة تلفظه، ورصاص المقاومة له بالمرصاد".

ووفق معطيات فلسطينية، فقد ارتقى 23 شهيداً فلسطينياً خلال إبريل الجاري منهم 5 أطفال و3 نساء، و11 منهم من جنين وحدها.

وكانت وزارة الصحة برام الله، قد أعلنت فجر السبت، استشهاد يحيى عدوان برصاص الاحتلال في عزون.

وأضافت أنه أصيب برصاصة اخترقت قلبه، وأدت إلى استشهاده بعد وقت قصيره من دخوله المستشفى.

وعدوان أسير محرر اعتقل أربع مرات، أمضى خلالها أكثر من سبع سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #قلقيلية #الشهيد يحيى عدوان

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