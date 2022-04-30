3 شهداء ومقتل مستوطن في 64 نقطة مواجهة بالضفة الغربية

شهدت الضفة الغربية الأسبوع الماضي عمليات فدائية واشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال، وخاصة في المسجد الأقصى المبارك، حيث يواصل المرابطون الدفاع عنه وحمايته من التهويد.

وخلال أيام الأسبوع استشهد ثلاثة شبان برصاص الاحتلال، وقتل مستوطن وأصيب آخر في عملية بسلفيت، ورصدت 64 نقطة مواجهة، و6 عمليات إطلاق نار، و14عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية في عدة مناطق.

ففي يوم أمس الجمعة استشهد الشاب يحيى علي عدوان 27 عاما، برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة عزون شرق قلقيلية.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار من مسافة صفر، أدت لمقتل حارس أمن إسرائيلي على مدخل مستوطنة "أرئيل" المقامة على أراضي سلفيت.

واندلعت مواجهات في 8 نقاط أهمها المسجد الأقصى وكفر قدوم وبيتا وبيت دجن وعزون وقريوت والرملة.

وأحصيت يوم الخميس 7 نقاط مواجهة في القدس والخليل ورام الله وقلقيلية وعكا.

وألقى الشبان الحجارة تجاه المستوطنين في مدينة عكا المحتلة وفي محيط حائط البراق.

وفي يوم الأربعاء استشهد الشاب أحمد محمد مساد (18 عامًا) من برقين برصاص الاحتلال في جنين.

وأحصيت 13 نقطة مواجهة مع الاحتلال في القدس ورام الله وجنين ونابلس وقلقيلية.

ونفذ مقاومون ثلاث عمليات إطلاق نار في جنين ومخيمها وبلدة قباطية.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب الاحتلال في مخيم جنين، مدينة جنين، قباطية، سنجل، مستوطنة "يتسهار".

كما أصيب مستوطن رشقاً بالحجارة قرب بلدة برقة قضاء رام الله.

واستشهد يوم الثلاثاء الشاب أحمد إبراهيم عويدات (20 عامًا) في مخيم عقبة جبر بعد إصابته برصاص الاحتلال.

وأحصيت 12 نقطة مواجهة مع الاحتلال في الخليل وبيت لحم وجنين وسلفيت وأريحا وقلقيلية.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في بيت أمر بالخليل.

كما ألقى الشبان زجاجات حارقة صوب الاحتلال في قباطية، ومخيم عقبة جبر.

وفي منتصف الأسبوع يوم الاثنين أحصيت 6 نقاط مواجهة في الخليل وجنين وبيت لحم ونابلس وقلقيلية.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت الاحتلال في قباطية.

كما ألقيت زجاجات حارقة تجاه أهداف للاحتلال في قباطية، وبيت أمر.

وفي يوم الأحد أحصيت 6 نقاط مواجهة في الخليل ونابلس وقلقيلية.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب الاحتلال في بيت كاحل شمال الخليل.

وفي يوم السبت أحصيت 12 نقطة مواجهة في القدس والخليل وبيت لحم وسلفيت وقلقيلية.

كما ألقيت زجاجات حارقة ومفرقعات نارية صوب الاحتلال في سلوان، مستوطنة "بيت حوشن"، مستوطنة "كرمي تسور"، دير استيا.

المصدر / فلسطين اون لاين