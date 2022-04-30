في أول ظهور إعلامي منذ عام.. السنوار يلقي خطابًا مهمًّا اليوم

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن رئيسها في قطاع غزة يحيى السنوار يلقي اليوم خطابًا مهمًّا، في أول ظهور إعلامي له منذ نحو عام.

وقال مكتب السنوار في تصريح مقتضب أمس، إنه سيلقي خطابًا مهمًّا أمام العديد من النخب من أبناء شعبنا اليوم الساعة الخامسة عصرًا.

ويأتي خطاب السنوار في وقت تمر فيه فلسطين المحتلة بأحداث خطيرة، أهمها ما يدور من تطورات وهجمة شرسة يشنها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، وحصار جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة، وتصاعد الممارسات العنصرية ضد أبناء شعبنا داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

كما يأتي خطاب رئيس حركة حماس في قطاع غزة بالتزامن مع إحياء الفلسطينيين يوم القدس العالمي.

المصدر / فلسطين اون لاين