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"كتيبة جنين" تتصدى لقوات الاحتلال الخاصة وتفشل مهمتها

30 ابريل 2022 . الساعة 10:15 بتوقيت القدس
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أعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين، صباح اليوم السبت، عن تصدي مجاهديها للوحدات الخاصة "الإسرائيلية" التي حاولت اقتحام منطقة الجابريات غرب مخيم جنين.

جاء ذلك في بلاغ عسكري، قالت فيه سرايا القدس:" بفضل الله تعالى ومن ثم سواعد مقاتلينا الأبطال، تمكن مجاهدو سرايا القدس - كتيبة جنين، من كشف تسلل الوحدات الخاصة لقوات الاحتلال في منطقة الجابريات غرب مخيم جنين، والتصدي لهم حيث أمطروهم بوابل كثيف من الرصاص والعبوات المتفجرة، مما اضطرهم للانسحاب من المنطقة ورد كيدهم إلى نحورهم بحول الله وقوته.

وأضافت:" إننا في كتيبة جنين، نوكد الجهوزية العالية لمقاتلينا ومقاومة الاحتلال والتصدي لكل المحاولات الخبيثة والإجرامية التي تحاول النيل من المجاهدين، ومن أبناء شعبنا، وإننا لن ندخر جهدآ في العمل على لجم الاحتلال ودحره عن أرضنا".

ووجهت في بلاغها رسالة للاحتلال، قائلة:" نقول للاحتلال، إن خروجك من المخيم لن يكون كما ترغب وستدفع ثمن حماقاتك غاليا".

 

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#جنين #سرايا القدس #الاحتلال الإسرائيلي

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