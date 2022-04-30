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قطعان المستوطنين يعتدون على مصلين عائدين من الأقصى

30 ابريل 2022 . الساعة 07:39 بتوقيت القدس
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صورة الحافلة التي تم الاعتداء عليها

اعتدت قطعان المستوطنين على حافلات فلسطينية متوجهة من المسجد الأقصى المبارك إلى مدن وبلدات في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، الليلة الماضية.

وأفادت مصادر محلية، أن قطعان المستوطنين اعتدت على مركبات وحافلات كانت تنقل مصلين من الناصرة وباقة الغربية من المسجد الأقصى المبارك.

وأضافت أن طفلاً أصيب خلال الاعتداء كما تضررت الحافلات والمركبات التي تعرضت للرشق بالحجارة من قبل المستوطنين.

وعقب الاعتداء توجه فلسطينيون من القدس إلى المكان، ووفروا وجبات السحور لركاب الحافلات التي اعتدت عليها ميلشيات المستوطنين.

وأفادت مصادر إخبارية محلية، إن شرطة الاحتلال أصدرت مخالفات بحق ركاب الحافلات التي اعتدى عليها المستوطنون.

المصدر / فلسطين أون لاين
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