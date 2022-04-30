الحية: يشيد بفعاليات يوم القدس العالمي وخطابات القادة خلالها

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس مكتب العلاقات العربية الإسلامية خليل الحية إن فعاليات يوم القدس العالمي، والمظاهرات الحاشدة التي خرجت في عدد من الدول، والكلمات التي ألقاها القادة خلالها تشعرنا كشعب فلسطيني أن الأمة معنا، وأن كل محاولات التيئيس ستفشل.

وأشاد الحية بكلمات كلٍ من قائد الثورة الإيرانية الإمام علي خامنئي، وقائد حزب الله السيد حسن نصر الله، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة.

وأكد الحية خلال حديثه أن معاني هذه الكلمات تؤكد صوابية ووحدة البوصلة نحو القدس على طريق المقاومة، ولا تراجع عن ذلك رغما عن مشاريع التطبيع في المنطقة.

وجدد الحية الشكر والتقدير لكل مَن يدعم المقاومة الفلسطينية الباسلة.

وأشاد الحية بمضامين خطاب قائد الثورة الإيرانية التي أكد خلاله دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، وأشار إلى تراجع الهيمنة الأمريكية ومشاريعها في المنطقة مقابل نهضة الأمة وتمسكها بحقوقها وثوابتها.

المصدر / فلسطين أون لاين