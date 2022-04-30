النونو: قضية القدس باتت تشكل المعركة الفاصلة مع الغطرسة والاستكبار

قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو إن "يوم القدس العالمي، يأتي هذا العام في مرحلة فارقة غدت فيها قضية القدس ليست فقط عنوانا للصراع مع المحتل، وإنما تشكل المعركة الفاصلة مع الغطرسة والاستكبار".

وأضاف النونو في تصريح صحفي فجر اليوم السبت: "نعبر عن تقديرنا العميق لكل الجماهير التي عبرت اليوم عن تضامنها وتبنيها لقضية القدس (..) وقد أثبتت أمتنا بأنها أمة حية، تدرك حقيقة كل ما يدور حولها".

وتابع النونو "لقد عكست كلمة سماحة المرشد العام للثورة الإيرانية الانتماء الحقيقي لقضية القدس التي كانت ولا تزال عنصر وحدة الأمة ومرتكزها الحقيقي في مواجهة عدوها المركزي المتمثل في الاحتلال الصهيوني ومؤامراته المتتالية".

وأشار النونو إلى أن كلمة مرشد الثورة "تمثل في تأييدها للنضال الوطني الفلسطيني ومقاومته حافزًا كبيرًا لأبناء شعبنا ومقاوميه وكل مسلمي العالم".

وأكد النونو أن "أمتنا لا تزال متمسكة بقدسها ومقدساتها مهما كانت قوة البغي والإرهاب من حولها، ومهما كانت جراحها الداخلية التي تعض عليها وتمضي تدافع عن القدس والأقصى".

المصدر / فلسطين أون لاين