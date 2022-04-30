فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

النونو: قضية القدس باتت تشكل المعركة الفاصلة مع الغطرسة والاستكبار

مستوطنون يهاجمون حافلة فلسطينية في القدس المحتلة

شهيد برصاص الاحتلال في بلدة عزون قرب قلقيلية

فصائل المقاومة تبارك عملية "سلفيت" البطولية

مقتل مستوطن جراء إطلاق نار قرب سلفيت

خطاب مهم لرئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار غدا

قاسم: عملية مستوطنة أرئيل تؤكد أن الثورة تشتعل في كل الضفة

نشاط جيولوجي يثير حيرة خبراء القارة القطبية الجنوبية "لأول مرة على الإطلاق"!

نعيم قاسم: التعاون بين محور المقاومة وحماس يشمل التدريب والتسليح ونقل الخبرات

جبارين: أي محاولة لهدم الأقصى سيكون بعدها معركة تنهي الاحتلال

إعلان تيك توك داخلي

كلمة مرشد الثورة تمثل حافزًا كبيرًا لأبناء شعبنا ومقاوميه

النونو: قضية القدس باتت تشكل المعركة الفاصلة مع الغطرسة والاستكبار

30 ابريل 2022 . الساعة 03:55 بتوقيت القدس
...

قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو إن "يوم القدس العالمي، يأتي هذا العام في مرحلة فارقة غدت فيها قضية القدس ليست فقط عنوانا للصراع مع المحتل، وإنما تشكل المعركة الفاصلة مع الغطرسة والاستكبار".

وأضاف النونو في تصريح صحفي فجر اليوم السبت: "نعبر عن تقديرنا العميق لكل الجماهير التي عبرت اليوم عن تضامنها وتبنيها لقضية القدس (..) وقد أثبتت أمتنا بأنها أمة حية، تدرك حقيقة كل ما يدور حولها".

وتابع النونو "لقد عكست كلمة سماحة المرشد العام للثورة الإيرانية الانتماء الحقيقي لقضية القدس التي كانت ولا تزال عنصر وحدة الأمة ومرتكزها الحقيقي في مواجهة عدوها المركزي المتمثل في الاحتلال الصهيوني ومؤامراته المتتالية".

وأشار النونو إلى أن كلمة مرشد الثورة "تمثل في تأييدها للنضال الوطني الفلسطيني ومقاومته حافزًا كبيرًا لأبناء شعبنا ومقاوميه وكل مسلمي العالم".

وأكد النونو أن "أمتنا لا تزال متمسكة بقدسها ومقدساتها مهما كانت قوة البغي والإرهاب من حولها، ومهما كانت جراحها الداخلية التي تعض عليها وتمضي تدافع عن القدس والأقصى".

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#حماس #القدس #إيران #طاهر النونو #يوم القدس العالمي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة