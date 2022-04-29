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مقتل مستوطن جراء إطلاق نار قرب سلفيت

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بالفيديو مقتل مستوطن جراء إطلاق نار قرب سلفيت

29 ابريل 2022 . الساعة 23:59 بتوقيت القدس
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قتل حارس أمن إسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة أرئيل الجاثمة على أراضي مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت قناة "كان" العبرية، بمقتل مستوطنٍ بإطلاق نارٍ قرب مستوطنة "أرئيل"، وقالت "نجمة داوود الحمراء": "هناك إصابة إضافة إلى ضابط الأمن القتيل في عملية إطلاق النار على مدخل ارئيل الغربي، حيث نفذ مسلحون فلسطينيون عملية إطلاق نار من سيارة على مدخل ارئيل".

وبحسب قناة كان، فإنّ القتيل هو حارس المستوطنة، في حين قالت وسائل إعلامٍ عبريةٍ أخرى إن "مقاومين أطلقوا النار تُجاه حارس المستوطنة وانسحبوا من المكان".

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أنّ "الحدث في مستوطنة "أريئيل" لم ينتهي بعد، ويجري ملاحقة المنفذين".

وأفادت مصادر عبرية بإعلان حالة الاستنفار في المستوطنة بعد عملية إطلاق النار تجاه حارسها ومقتله، حيث أغلقت قوات الاحتلال مدخل سلفيت بعد العملية.

 

المصدر / وكالات
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#سلفيت #مقاومة #الضفة الغربية المحتلة

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